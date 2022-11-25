Кілька останніх великих турнірів Англія неодмінно перебуває серед фаворитів. І результати доводять, що це виправдано. На Мундіалі 2018 року вдалося потрапити у четвірку найкращих, на Євро-2020 команда Гарета Саутгейта взагалі була максимально близька до перемоги. У Катарі "Три леви" стартували нищівною перемогою над Іраном (6:2) і були налаштовані достроково вирішити завдання з виходом до плей-офф. Наставник команди вирішив, що переможний склад не змінюють. Побоювання щодо ушкоджень Кейна та Магуайра виявилися марними. Обидва лідери вийшли на поле з перших хвилин.

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Збірна США прибула в Катар, пропустивши Мундіаль у 2018 році. До того американці навіть двічі поспіль виходили до плей-офф. Стартовий матч цьогорічного турніру "смугасто-зіркові" звели до нічиєї. Гарет Бейл відповів на гол Тімоті Веа, врятувавши Уельс від поразки. Грег Бехалтер, вочевидь, був задоволений таким дебютом, оскільки на другий тур зробив лише одну зміну в стартовому складі. Джоша Сарджента на вістрі атаки замінив Хаджі Райт. Вибір цілком логічний, зважаючи на 193 сантиметри зросту форварда Антальяспора.

Головною проблемою США в матчі з Уельсом було стерильне володіння. Вочевидь, їм вдалося заразити цією "хворобою" сьогоднішнього суперника. Принаймні на стартових хвилинах Англія також ніяк не могла наблизитися до чужих воріт. Рятувати ситуацію взявся Сака. Букайо легко розбирався з Робінсоном, а розпоряджатися простором він уміє дуже добре. Двічі адресатом його передач був Кейн. Спочатку постріл Харрі в карколомному стрибку заблокував Ціммерман. Через кілька хвилин акробатичному удару капітана англійців забракло точності.

Американці не збиралися бути просто глядачами. Вони знали, що шансів буде небагато, але однаково їх тринькали. Окей, спробу Райта такою не назвеш. Він сам собі знайшов момент, вигравши верхову боротьбу в Магуайра. Ситуація була складною, удар – неточним. А от до Вестона Маккені варто і потрібно висловлювати претензії. Веа викотив цукерочку на хавбека Ювентуса, а той зопалу запустив м'яч на трибуни. І йому ж ніхто не заважав! Далі слово взяв Пулішіч. Хавбек Челсі з неочевидної позиції в межах штрафного потужно зарядив у поперечину! Біля воріт Пікфорда ставало дуже гаряче. Тут же згадаємо спробу Деста. Удар не вдався, і взагалі – там напрошувала передача на партнера. Сержіньйо більше вірив у себе. Дарма.

Можна було б сказати, що Англія програла перший тайм. Однак кілька атак вже у компенсований час вирівняли становище. Випад Люка Шоу банально не було кому завершувати. А Мейсон Маунт упіймав суперників на помилці. Класний удар з-за меж штрафного і не менш ефектний сейв голкіпера. Саме на такій ноті завершилася перша половина. Нічия – справедлива. Але мала б бути результативною.

По перерві мало що змінилося. Англія зовсім не була схожа на фаворита протистояння. Навпаки – моменти виникали лише у США. Юнус Муса і Тайлер Адамс випалювали середину поля. Веа та Пулішіч володарювали на флангах. Маккені класно підключався з глибини. От лише удар у Вестона сьогодні не пішов. Що не спроба, то вище воріт. Дещо випав із гри Райт, якому переважно доводилося займатися лише чорновою роботою.

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Англія половину другого тайму виключно відбивалася. Жодної осмисленої відповіді в атаці. Навіть Харрі Кейн був більше помітний у грі біля свого штрафного. А от для кого обставини виявилися сприятливими, то це для Харрі Магуайра. Центрбек впевнено домінував над опонентами на всіх ділянках поля, де опинявся. Вигравав багато боротьби, страхував партнерів, зривав атаки суперників. Навіть Гарет Саутгейт розуміє, що потрібні зміни, якщо найкращий гравець твоєї команди – Магуайр. Хендерсон та Гріліш вийшли замість Стерлінга та Беллінгема, які просто розчинилися на полі.

Згодом наставники провели ще низку замін. Малюнок гри змінився. Англія почала більше володіти м'ячем. Без особливої гостроти. США замість конструктиву сконцентрувалися на руйнуванні. Зрештою, обидві команди останні хвилин 20 (з врахуванням компенсованого) просто догравали. Похитнути рівновагу могли стандарти, але забивати сьогодні ніхто не поспішав.

Фінальний свисток зафіксував нічию. Історія отримала продовження. Англія ніколи не перемагала США в офіційних матчах. Такі зустрічі були виключно на чемпіонатах світу. У 1950 американці здобули мінімальну перемогу. На ЧС-2010 команди розписали нічию. Як і в ПАР, обидві збірні можуть вийти у плей-офф. "Смугасто-зірковим" для цього в останньому турі потрібно обов'язково перемагати Іран, а "Трьом левам" достатньо не програти Уельсу.