Главный тренер сборной США Грегг Бехалтер пожалел о том, что не отменил пресс-конференцию перед игрой с Ираном.

Пресс-конференция главного тренера сборной США Грегга Берхалтера приняла абсурдную форму – наставнику был задан целый ряд политических, а не футбольных вопросов.

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Как информирует Eurosport, Бехалтера спрашивали про то, почему он не обратился к правительству США с просьбой вывести американский военный корабль из территориальных вод Ирана, почему иранцам нужна виза для въезда в США, и что он думает о систематическом проявлении расизма в родной стране.

Один из иранских журналистов подчеркнул неправильное произношение капитаном сборной США Тайлером Адамсом названия своей страны, и заставил игрока извиниться. "Приношу свои извинения за неправильное произношение названия вашей страны", – ответил Адамс.

Грегг Бехалтер также извинился за инцидент с неправильным изображением иранского флага, опубликованным в официальных соцсетях сборной США. "Мы понятия об этом не имели. Конечно, наши мысли с иранским народом, всей страной", – отметил Бехалтер.

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