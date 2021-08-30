"Можливо, я і прагматик, хоча я не розумію цього терміну. Національна збірна повинна грати на результат. Повинна бути ігрова дисципліна. Лунає гімн, піднімається прапор країни. А вийти і зіграти красиво для когось, щоб сказав – як гарно, ми 72% часу тримали м'яч і програли 0:3, але ж виступили добре. Це не для мене.

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Чи будемо глобально міняти стиль? А який стиль Шевченка? Розкажіть мені, щоб я зрозумів. Контроль м'яча? Для мене він повинен бути ефективним. У мене є певні ділянки поля, де потрібно реалізовувати свої моменти. Будь-яка атака чи то подача з флангу має закінчуватися ударом по воротах. Безцільно покатати м'яч для ЗМІ на відсотки – я цим не займаюся разом зі своїм штабом", – заявив Петраков у ефірі YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, збірна України під керівництвом нового тренера дебютує 1 вересня – гостьовий матч проти Казахстану в рамках відбору на ЧС. Після трьох турів "синьо-жовті" набрали три очки і йдуть на другій сходинці.

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