"Возможно, я и прагматик, хотя я не понимаю этого выражения. Национальная сборная должна играть на результат. Должна быть игровая дисциплина. Звучит гимн, поднимается флаг страны. А выйти и сыграть красиво для кого-то, чтобы сказал – как хорошо, мы 72% времени держали мяч и проиграли 0:3, но выступили хорошо. Это не для меня.

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Будем ли глобально менять стиль? А какой стиль Шевченко? Расскажите мне, чтобы я понял. Контроль мяча? Для меня он должен быть эффективным. У меня есть определенные участки поля, где нужно реализовывать свои моменты. Любая атака или подача с фланга должна заканчиваться ударом по воротам. Бесцельно покатать мяч для СМИ на проценты – я этим не занимаюсь вместе со своим штабом", – заявил Петраков в эфире YouTube-канала УАФ.

Напомним, сборная Украины под руководством нового тренера дебютирует 1 сентября – гостевой матч против Казахстана в рамках отбора на ЧМ. После трех туров "сине-желтые" набрали три очка и идут на второй строчке.

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