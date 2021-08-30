Збірна України розпочала безпосередню підготовку до матчу відбору на ЧС-2022 проти Казахстану.

Підопічні Петракова прибули до Казахстану і вже провели два заняття, інформує офіційний сайт УАФ. Переліт із Києва до Нур-Султана тривав 5 годин 15 хвилин.

Петраков зізнався, чи планує викликати у збірну України гравців з чемпіонату Росії

Гравці збірної України випробували штучний газон, на якому відбудеться матч. У занятті взяли участь 15 польових гравців та троє воротарів. Степаненко і Кривцов обмежилися біговою роботою, оскільки вчора провели повноцінний матч за свій клуб. У готелі до команди приєдналися 4 нових гравців – Роман Яремчук, Олександр Зубков, Ігор Харатін і дебютант Тарас Качараба. Пізніше мають прибути Руслан Маліновський та Едуард Соболь.

Нагадаємо, матч Казахстан – Україна відбудеться у середу (1 вересня). Початок зустрічі о 17:00 за Києвом.

Петраков прийняв збірну України в критичних умовах – чому не варто чекати дива від творця чемпіонства світу