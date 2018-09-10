"8 очок буде краще, ніж 9", або Коли російський коментатор дуже радіє: реакція соцмереж на матч Україна – Словаччина

"Футбол 24" дослідив, що пишуть у фейсбуках та твіттерах про другу поспіль перемогу України в Лізі націй – цього разу над Словаччиною.

Збірна України дотиснула Словаччину завдяки пенальті, яке заробив Віктор Циганков, а реалізував Андрій Ярмоленко. Як же на цей важкий, але солодкий тріумф відреагували експерти та журналісти?

Україна – Словаччина: драма вирішальних хвилин і нарікання на суддю, або Золоті заміни Шевченка

Італійський скаут українського походження Алекс Великих відзначає гру 20-річного динамівця проти суворих і фізично міцних словаків і натякає на те, що Віктор міг би проявити себе не лише у національній збірній, а й у Кальчо. "Циганков мав вирішальний вплив, але у нього відсутній паспорт країни-члена ЄС" (в Серії А жорсткий ліміт на подібних легіонерів).

Журналіст Ігор Лінник, який співпрацює з УЄФА, порівняв різні стилі Шевченка:

"У Чехії збірна України виграла в стилі Шевченка і Реброва. У неї були швидкості, агресія і контроль м'яча. А у Львові ця ж команда обіграла Словаччину вже в стилі Хацкевича.

Граючи через два дні на третій, на швидкості розраховувати не доводилося, та й на такий же впевнений контроль м'яча теж... Тож результат визначає свідомість. Усе, як завжди. Зробили справу - молодці!"

Наш єдиний форвард Яремчук, виявляється, грав на позиції опорника. Принаймні, якщо вірити каналу "Футбол 1".

Аналітик Михайло Смоловой вважає, що Руслан Маліновський – лише покращена в оборонних діях версія Олександра Алієва, який також майстерно виконує штрафні удари.

Культовий коментатор Дмитро Джулай пояснив важку гру України: "Проти більш організованого, аніж попередній, суперника був потрібний рівень дисципліни, насамперед без м'яча. У такій щільній грі, з малою кількістю проникливих атак, нелегко прискорювати дії попереду. Пошук був постійним, та не завжди з бажаною ефективністю, зокрема на флангах".

Проти більш організованого, аніж попередній, суперника був потрібний рівень дисципліни, насамперед без м'яча. У такій щільній грі, з малою кількістю проникливих атак, нелегко прискорювати дії попереду. Пошук був постійним, та не завжди з бажаною ефективністю, зокрема на флангах. — Dmytro Dzhulai (@dmytrodzhulai) 9 вересня 2018 р.

"Гра була, тактика була, настрій був, бажання було! Перемога є! З перемогою, Україно!" – експерт каналів "Футбол" Євген Левченко зізнається, що писав прямо в ефірі.

Игра была, тактика была, настрой был, желание было! Победа есть! С победой Украина! — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 9 вересня 2018 р.

Російський коментатор Олексій Андронов дуже радий: "Тим часом, в України 6 очок з 6 можливих. У Лізі націй. При тому, що один матч був на виїзді, а другий – без глядачів. Я дуже, дуже радий за свого товариша, Андрія Шевченка. І за Олександра Шовковського, який тепер тренер збірної.

Як кажуть, блюз – це коли хорошій людині погано. Ок, давайте без блюзу. Нехай хорошим людям буде добре! І, ну ви зрозуміли ж?" – це Андронов натякнув на "Слава Україні", залайкавши відповідний коментар під своїм постом.

Агент В'ячеслав Заховайло зауважив, що 8 очок (тобто двох нічиїх у другому колі) збірній Україні точно вистачить для першого місця, а 9 може бути замало, якщо хтось з дуету Чехія/Словаччина набере стільки ж і буде кращим за додатковими показниками.

В Ярмоленка, який пробивав 5-й пенальті за збірну України, непоганий відсоток реалізованих 11-метрових у кар'єрі – 84%. Не забив Андрій тільки Македонії, але без валідолу не обходилось і раніше.

Андрій привітав націю українською та англійською мовами. Браво!

Заробивши пенальті, Циганков запостив після матчу багатозначне фото з локацією у Києві.

Олександра Лобода засвітила атмосферу львівської фан-зони.

І трохи мемів від Брутального

А табличка в нашій групі вражає! Коли востаннє таке було?

"Це не пенальті", – реакція словацьких ЗМІ на поразку національної команди від збірної України