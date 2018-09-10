"Це не пенальті", – реакція словацьких ЗМІ на поразку національної команди від збірної України

Збірна Україна мінімально здолала збірну Словаччини в 2-му турі Ліги націй. Реакцію словацьких ЗМІ на хід поєдинку та підсумковий результат зібрав "Футбол 24".

Пенальті Ярмоленка зруйнував надії Словаччини на перші очки в Лізі націй

Портал Sport.sk вважає поєдинок українців із словаками тренерською дуеллю. Хід подій, на думку редакції видання, віщував нічию. Натомість пенальті, яке арбітр призначив за фол Шкріняра проти Циганкова, є шокуючим для словацьких журналістів. Вони віддають належне активному старту збірної України, коли намагалися забити Коноплянка та Степаненко, але схиляються до того, що матч повинен був завершитися нульовою нічиєю. Власне, шахові партії у футболі й завершуються або нульовою нічиєю, або мінімальною перемогою когось із сторін. Якби пенальті імені Шкріняра-Циганкова призначили у ворота збірної України, то наші медіа не менше критикували б арбітра матчу...

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Пенальті з питаннями: словаки нещасливо програли в Україні

У тих же тонах протистояння українців і словаків бачить таблоїд Novy Cas. Пенальті за фол проти Циганкова є спірним, а матч загалом був рівним. Збірна Словаччини намагалась комбінувати, але потуги її атакувальної лінії постійно розбивалися об захисний мур "синьо-жовтих". Сейв Дубравки ледь не врятував після одинадцятиметрового у виконанні Ярмоленка, та зрештою українці зуміли відкрити рахунок. Свій же найнебезпечніший момент на 89-й хвилині "соколи" реалізувати не зуміли.

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"Негативний герой був найкращим із словаків. Це не пенальті"

Інтернет-версія найпопулярнішої словацької газети SME особливу увагу приділила грі оборонця збірної Словаччини Мілана Шкріняра. На думку оглядача видання, центрбек Інтера був найкращим у команді Козака. Він був непрохідним, наче стіна, й хоч жодного разу не підключився до атаки, але був у складі словацької національної команди проявив себе більше інших. Проте, саме його гра проти Циганкова призвела до пенальті наприкінці матчу. SME наводить слова керманича збірної Словаччини, який вважає, що одинадцятиметровий призначили якраз у той момент, коли "соколи" почали домінувати на полі. "Це була типова нічия, яка завершилася нашою втратою очок", – цитує видання Яна Козака. Пенальті за 10 хвилин до кінця поєдинку є ключовим моментом, на думку SME, тому його призначення негативно оцінюють не лише тренер національної команди, а й гравці збірної – Шкріняр, Дубравка та Шкртел.