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40-річний хавбек Оболоні-Бровар Корнєв поділився амбітними планами на наступний сезон

16:55 212 Читать на русском
40-річний хавбек Оболоні-Бровар Корнєв поділився амбітними планами на наступний сезон
Андрій Корнєв / Фото ФК Оболонь-Бровар

Ветеран Андрій Корнєв навіть не думає про завершення кар'єри.

 

"Хочу пограти в УПЛ і забити гол. Є таке. Але справа не в рекордах, просто мені дуже подобається грати у футбол.

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Напевно, якби у мене такого не було всередині, я б закінчив давно. Ще є якась внутрішня мотивація, є сили, чому ні?" – сказав Корнєв в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, сьогодні "пивовари" змогли вибороти нічию у протистоянні з київським Динамо.

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Теги
Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар Перша ліга Динамо - Оболонь-Бровар Андрій Корнєв Андрій Корнєв
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