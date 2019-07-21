40-річний хавбек Оболоні-Бровар Корнєв поділився амбітними планами на наступний сезон

Ветеран Андрій Корнєв навіть не думає про завершення кар'єри.

"Хочу пограти в УПЛ і забити гол. Є таке. Але справа не в рекордах, просто мені дуже подобається грати у футбол.

Кобін розраховує, що Кополовець допоможе Минаю як футболіст

Напевно, якби у мене такого не було всередині, я б закінчив давно. Ще є якась внутрішня мотивація, є сили, чому ні?" – сказав Корнєв в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, сьогодні "пивовари" змогли вибороти нічию у протистоянні з київським Динамо.

Динамо не зуміло перемогти Оболонь-Бровар: красивий гол Цітаішвілі, бліді пів години для молоді, центральна роль Кадірі