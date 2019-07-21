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40-летний хавбек Оболони-Бровар Корнев поделился амбициозными планами на следующий сезон

16:55 18 Читати українською
40-летний хавбек Оболони-Бровар Корнев поделился амбициозными планами на следующий сезон
Андрей Корнев / Фото ФК Оболонь-Бровар

Ветеран Андрей Корнев даже не думает о завершении карьеры.

 

"Хочу поиграть в УПЛ и забить гол. Есть такое. Но дело не в рекордах, просто мне очень нравится играть в футбол.

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Наверное, если бы у меня такого не было внутри, я бы закончил давно. Еще есть какая-то внутренняя мотивация, есть силы, почему нет?" – сказал Корнев в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, сегодня "пивовары" смогли завоевать ничью в противостоянии с киевским Динамо.

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Теги
Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар Первая лига Динамо Киев - Оболонь-Бровар Андрей Корнев Андрей Корнев
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