40-летний хавбек Оболони-Бровар Корнев поделился амбициозными планами на следующий сезон

Ветеран Андрей Корнев даже не думает о завершении карьеры.

"Хочу поиграть в УПЛ и забить гол. Есть такое. Но дело не в рекордах, просто мне очень нравится играть в футбол.

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Наверное, если бы у меня такого не было внутри, я бы закончил давно. Еще есть какая-то внутренняя мотивация, есть силы, почему нет?" – сказал Корнев в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, сегодня "пивовары" смогли завоевать ничью в противостоянии с киевским Динамо.

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