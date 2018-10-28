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40-річний Дрогба забив черговий гол гарматним ударом зі штрафного

20 жовтня 10:00 658 Читать на русском
40-річний Дрогба забив черговий гол гарматним ударом зі штрафного
Дідьє Дрогба (зліва) / фото із соцмереж

Екс-нападник Челсі Дідьє Дрогба все ще нагадує про себе. 40-річний івуарієць відзначився класним голом за Фінікс Райзінг.

Легендарний нападник Дідьє Дрогба забив красивий гол в матчі 1/8 фіналу United Soccer League (USL) проти Портленда.

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40-річний івуарієць сильно пробив зі штрафного. Голкіпер зреагував, проте врятувати свою команду не зумів. Цей гол став першим у матчі, який завершився перемогою Фінікс Райзінг з рахунком 3:0. Команда івуарійця вийшла до наступного раунду змагань.

До слова, для Дрогба це вже 5-й гол у чемпіонаті у 9 зіграних матчах.

USL – чемпіонат, у якому беруть участь команди зі США та Канади. Має статус ліги другого рівня після MLS.

Теги
Відеоновини Світ Красиві голи Фінікс Райзінг Дідьє Дрогба Дідьє Дрогба
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