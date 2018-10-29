40-летний Дрогба забил очередной гол пушечным ударом со штрафного

Экс-нападающий Челси Дидье Дрогба все еще напоминает о себе. 40-летний ивуариец отметился классным голом за Финикс Райзинг.

Легендарный нападающий Дидье Дрогба забил красивый гол в матче 1/8 финала United Soccer League (USL) против Портлэнда.

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40-летний ивуариец сильно пробил со штрафного. Голкипер среагировал, но спасти свою команду не сумел. Этот гол стал первым в матче, который завершился победой Финикс Райзинг со счетом 3:0. Команда ивуарийца вышла в следующий раунд соревнований.

К слову, для Дрогба это уже 5-й гол в чемпионате в 9 сыгранных матчах.

USL – чемпионат, в котором принимают участие команды из США и Канады. Имеет статус лиги второго уровня после MLS.