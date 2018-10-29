toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ НАПОЛИ - РОМА

40-летний Дрогба забил очередной гол пушечным ударом со штрафного

20 октября 10:00 179 Читати українською
40-летний Дрогба забил очередной гол пушечным ударом со штрафного
Дидье Дрогба (слева) / фото из соцсетей

Экс-нападающий Челси Дидье Дрогба все еще напоминает о себе. 40-летний ивуариец отметился классным голом за Финикс Райзинг.

Легендарный нападающий Дидье Дрогба забил красивый гол в матче 1/8 финала United Soccer League (USL) против Портлэнда.

Руни вновь забил шедевральный гол за ДС Юнайтед

40-летний ивуариец сильно пробил со штрафного. Голкипер среагировал, но спасти свою команду не сумел. Этот гол стал первым в матче, который завершился победой Финикс Райзинг со счетом 3:0. Команда ивуарийца вышла в следующий раунд соревнований.

К слову, для Дрогба это уже 5-й гол в чемпионате в 9 сыгранных матчах.

USL – чемпионат, в котором принимают участие команды из США и Канады. Имеет статус лиги второго уровня после MLS.

Теги
Видеоновости Мир Красивые голы Финикс Райзинг Дидье Дрогба Дидье Дрогба
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Лестер официально подтвердил гибель владельца клуба
    Англія — 00:2965 Лестер официально подтвердил гибель владельца клуба
20
час
:
14
мин
Лацио
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук