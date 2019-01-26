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Квальярелла повторив вражаючий рекорд Серії А та обійшов Роналду у списку бомбардирів

20:44 274 Читать на русском
Квальярелла повторив вражаючий рекорд Серії А та обійшов Роналду у списку бомбардирів
Фабіо Квальярелла / фото із соцмереж

Нападник Сампдорії Фабіо Квальярелла відкрив рахунок у матчі 21-го туру чемпіонату Італії проти Удінезе.

Форвад в цьому матчі зумів відзначитись дублем, двічі реалізувавши пенальті. Наразі у Квальярелли 16 забитих м'ячів і він одноосібно очолив список бомбардирів Серії А, залишивши позаду Крішіану Роналду (14).

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Окрім того, Фабіо забиває в чемпіонаті Італії вже в 11-ти матчах поспіль. За цим показником він повторив рекорд 1994 року, який встановив Габріель Батістута, повідомляє Opta.

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Сампдорія - Удінезе: Субота 26 січня 2019

Сампдорія
Матч завершено
4 : 0
Удінезе
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