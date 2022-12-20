Коли два аргентинці Анхель Ді Марія та Леандро Паредес повернуться на клубну базу, партнери по Ювентусу зустрінуть їх оплесками. У такі непрості для Ювентуса часи вони зміцнили клубну славу. Завдяки Ді Марії та Паредесу "стара синьйора" вийшла в лідери за кількістю переможців Мундіалей. Про це інформує Kicker.

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Жоден інший клуб світу не може похвалитися такою кількістю чемпіонів світу. В історії Баварії 24 гравці вигравали Мундіаль, в історії Інтера – 21. Несподіване четверте місце у цьому рейтингу посідає Рома – Пауло Дібала став 17-м чемпіоном світу у її складі.

Цікаво, що якби Франція здолала Аргентину, то саме Баварія очолила б цей рейтинг із 28 гравцями.

Список 27 чемпіонів світу у складі Ювентуса виглядає так: Луїджі Бертоліні, Феліче Борель, Умберто Калігаріс, Джанп'єро Комбі, Джованні Феррарі, Луїс Монті, Раймундо Орсі, Вірджініо Розетта, Маріо Варглієн (усі – переможці ЧС-1934), Альфредо Фоні, П'єтро Рава (ЧС-1938), Діно Дзофф, Антоніо Кабріні, Клаудіо Джентіле, Гаетано Ширеа, Марко Тарделлі, Паоло Россі (ЧС-1982), Дідьє Дешам, Зінедін Зідан (ЧС-1998), Джанлуїджі Буффон, Фабіо Каннаваро, Алессандро Дель П'єро, Мауро Каморанезі, Джанлука Дзамбротта (ЧС-2006), Блез Матюїді (ЧС-2018), Анхель Ді Марія, Леандро Паредес (ЧС-2022).

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