Когда два аргентинца Анхель Ди Мария и Леандро Паредес вернутся на клубную базу, партнёры по Ювентусу встретят их аплодисментами. В столь непростые для Ювентуса времена они укрепили клубную славу. Благодаря Ди Марии и Паредесу "старая синьора" вышла в лидеры по количеству победителей Мундиалей. Об этом информирует Kicker.

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Ни один другой клуб мира не может похвастаться таким количеством чемпионов мира. В истории Баварии 24 игрока выигрывали Мундиаль, в истории Интера – 21. Неожиданное четвёртое место в этом рейтинге занимает Рома – Пауло Дибала стал 17-м чемпионом мира в её составе.

Что интересно, если бы Франция одолела Аргентину, то именно Бавария возглавила бы этот рейтинг с 28 игроками.

Список 27 чемпионов мира в составе Ювентуса выглядит так: Луиджи Бертолини, Феличе Борель, Умберто Калигарис, Джанпьеро Комби, Джованни Феррари, Луис Монти, Раймундо Орси, Вирджинио Розетта, Марио Варглиен (все – победители ЧМ-1934), Альфредо Фони, Пьетро Рава (ЧМ-1938), Дино Дзофф, Антонио Кабрини, Клаудио Джентиле, Гаэтано Ширеа, Марко Тарделли, Паоло Росси (ЧМ-1982), Дидье Дешам, Зинедин Зидан (ЧМ-1998), Джанлуиджи Буффон, Фабио Каннаваро, Алессандро Дель Пьеро, Мауро Каморанези, Джанлука Дзамбротта (ЧМ-2006), Блез Матюиди (ЧМ-2018), Анхель Ди Мария, Леандро Паредес (ЧМ-2022).

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