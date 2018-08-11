17-річний Волошин, яким цікавився Ювентус, оформив хет-трик – Динамо U-19 забило 10 голів на старті сезону

У першому турі чемпіонату України U-19 Динамо розтрощило Десну 10:1.

Хет-триком відзначився 17-річний півзахисник киян Вікентій Волошин, якому італійські ЗМІ приписували зацікавленість з боку Ювентуса.

Зауважимо, що всі три голи Волошина вийшли доволі красивими. На 38-ій хвилині хавбек змістився з флангу у центр та пробив у кут з-за меж штрафного.

На 82-ій Вікентій після прийому м'яча на груди красиво переграв голкіпера ударом від землі, а ще через 4 хвилини юний талант після виходу один на один спокійно обіграв воротаря та забив практично у пусті ворота.

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