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17-летний Волошин, которым интересовался Ювентус, оформил хет-трик – Динамо U-19 забило 10 голов на старте сезона

10:14 74 Читати українською
17-летний Волошин, которым интересовался Ювентус, оформил хет-трик – Динамо U-19 забило 10 голов на старте сезона
Викентий Волошин / Фото: ФК Динамо

В первом туре чемпионата Украины U-19 Динамо разбило Десну 10:1.

Хет-триком отметился 17-летний полузащитник киевлян Викентий Волошин, которому итальянские СМИ приписывали интерес со стороны Ювентуса.

Заметим, что все три гола Волошина вышли довольно красивыми. На тридцать восьмой минуте хавбек сместился с фланга в центр и пробил в угол из-за пределов штрафного.

На восемьдесят второй Викентий после приема мяча на грудь красиво переиграл голкипера ударом от земли, а еще через 4 минуты юный талант после выхода один на один спокойно обыграл вратаря и забил практически в пустые ворота.

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Динамо Киев Динамо Киев Видеоновости Динамо U-19 Динамо U-19 Викентий Волошин Викентий Волошин Сборная Украины U-21
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