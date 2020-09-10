1+1 media вирішив відновити популярну футбольну програму "Профутбол", повідомляє видання Tribuna.

Програма "Профутбол" припинила існування – холдинг "1+1 медіа" транслюватиме домашні матчі Динамо

Однак у планах продюсерів запуск програми не на одному зі своїх телеканалів, а у соціальній мережі YouTube. У порівнянні з телевізійним попередником бюджет інтернет-версії буде скорочений. Також поки невідомо, чи буде у ній задіяний Ігор Циганик.

Нагадаємо, програма "Профутбол", яка з серпня 2010-го виходила увечері кожної неділі, востаннє з'явилась в ефірі 16 серпня 2020 року. До 10-річного ювілею забракло зовсім трохи – якихось два тижні.

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