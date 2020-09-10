1+1 media решил возобновить популярную футбольную программу "Профутбол", сообщает издание Tribuna.

Программа "Профутбол" прекратила существование – холдинг "1+1 медиа" будет транслировать домашние матчи Динамо

Однако в планах продюсеров запуск программы не на одном из своих телеканалов, а в социальной сети YouTube. По сравнению с телевизионным предшественником бюджет интернет-версии будет сокращен. Также пока неизвестно, будет ли в ней задействован Игорь Цыганык.

Напомним, программа "Профутбол", выходившая вечером по воскресеньям с августа 2010-го, последний раз появилась в эфире 16 августа 2020 года. До 10-летнего юбилея не хватило совсем немного – каких-то две недели.

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