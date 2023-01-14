"Дніпро, рідний, тримайся! Я з тобою переживаю увесь біль цієї трагедії і моя ненависть до москалів просто не має меж і кордонів. А ви, виплодки рашистські, запам’ятайте просту істину – ні ми, ні наші діти, ні онуки ніколи в житті вас не пробачать. Ми ловитимемо вас у кожному куточку планети навіть через десятки років і в кращому випадку плюватимемо вам в обличчя, зневажатимемо і заганятимемо в стійло, в якому вам і місце.

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Мої діти знають, що будь-яка рашистська личинка одним своїм існуванням несе загрозу людству. І це клеймо позору вже ніколи не змити. Усі 140 млн цих дегенератів мають існувати в страху, з усвідомленням того, що бумеранг не сьогодні – завтра прилетить і зруйнує їхнє і без того нікчемне життя.

Не існує хороших руZьких – усі до одного однакові і усі до одного відповідатимуть за розв’язану проти українців війну, і за жорстокі вбивства невинних людей. Горіти вам, вилупки, і не тліти!" – написав Зозуля на своїй сторінці у Facebook.

Зауважимо, що сьогодні, 14 січня, росіяни масово обстріляли ракетами українські міста. Дуже сильно постраждав Дніпро, де ракета влучила в жилий будинок. Наразі відомо про 5 загиблих та 60 поранених.

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