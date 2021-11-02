УЄФА обрав суддівську команду на поєдинок 4-го туру групового етапу третього за силою євротурніру між українською та болгарською командами.

Головним арбітром поєдинку між Зорею та ЦСКА Софія буде Петрі Вільянен з Фінляндії, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть співвітчизники – Міка Ламппу та Ріку Віхреявуорі. Четвертий рефері – Маттіас Гестраніус – також з Фінляндії. До слова, раніше 34-річний Вільянен на матчах луганської команди не працював.

Нагадаємо, поєдинок між Зорею та ЦСКА Софія відбудеться у четвер, 4 листопада, у Запоріжжі о 19:45. Попередня зустрічі у Болгарії завершилась мінімальною перемогою українців (1:0).

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