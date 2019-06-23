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"Ми з Грузії і наша країна окупована Росією", – команда екс-карпатівця вийшла на матч у спеціальних футболках

15:43 54 Читать на русском
"Ми з Грузії і наша країна окупована Росією", – команда екс-карпатівця вийшла на матч у спеціальних футболках
Протести у Грузії дістались футболу / фото із соцмереж

Для них спорт – не поза політикою. Одразу декілька грузинських команд вийшли на поєдинок місцевого чемпіонату у антиросійських футболках.

Одразу 3 команди – Торпедо Кутаїсі, Локомотив Тбілісі та Руставі – вийшли на поєдинки 19-го туру чемпіонату Грузії у футболках з антиросійськими написами, повідомляє Грузія Онлайн.

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"Ми з Грузії і наша країна окупована Росією", – таким був напис на футболках гравців.

До слова, за Торпедо Кутаїсі виступає екс-півзахисник Карпат Амбросій Чачуа. Щоправда, українець у вчорашньому поєдинку участі не брав.

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Нагадаємо, у Тбілісі вже декілька днів проходять демонстрації через виступ у кріслі спікера парламенту Грузії російського депутата, який відкрито підтримав незалежність грузинських територій – Абхазії та Південної Осетії. Після цього у столиці країни почались протести, внаслідок яких постраждали декілька десятків людей.

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