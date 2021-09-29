"Емоції ще є, куди вони дінуться. Головне, що все вдало. Я радий і щасливий, що хлопці виклались. Гадаю, Дірк Куйт трохи поквапився, коли говорив про нас. Ми там, де повинні бути.

Сенсаційна перемога підопічних Вернидуба у відеоогляді матчу Реал – Шериф – 1:2

Так, трохи зіпсував костюм, я впав. Але воно того варте. У моїй кар'єрі це найбільший матч. Чи міг уявити таке? А чому ні? Ми їхали туди, то я і директор клубу думали лише про перемогу. На нас дивились і думали, що ми двоє... незрозумілих. На очі гравців і тренерів Реала я не дивився, не до того було.

Футболку Модріча теж отримав. Завдяки Андрію Луніну, який був у запасі Реала. Він пішов від нас із Зорі в Реал. Я пішов і домовився, тому все є", – розповів Вернидуб у розмові з журналістами біля автобуса.

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