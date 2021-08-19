"Шерифу нема чого робити в Лізі чемпіонів": Куйт наїхав на команду Вернидуба через потенційний вихід в груповий етап
Знаменитий екс-форвард збірної Нідерландів Дірк Куйт різко висловився стосовно перемоги тіраспольського Шерифа у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.
"Я знаю, що Ліга чемпіонів – це турнір для чемпіонів, але командам на кшталт Шерифа з Тирасполя робити там нічого", – зазначив Куйт у ефірі хорватського каналу RTL7.
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Нагадаємо, Шериф зробив вагому заявку на історичний вихід у груповий етап найпрестижнішого європейського турніру, розгромивши загребське Динамо (3:0).
До слова, Куйт відомий своїми виступами за такі клуби як Фейєнорд, Ліверпуль та Фенербахче. Також Дірк ставав віце-чемпіоном світу-2010 у складі збірної Нідерландів.
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