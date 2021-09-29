"Эмоции еще есть, куда они денутся. Главное, что все удачно. Я рад и счастлив, что ребята выложились. Думаю, Дирк Куйт немного поторопился, когда говорил о нас. Мы там, где должны быть.

Сенсационная победа подопечных Вернидуба в видеообзоре матча Реал – Шериф – 1:2

Да, чуть испортил костюм, я упал. Но оно того стоит. В моей карьере это самый большой матч. Мог ли представить такое? А почему нет? Мы ехали туда, то я и директор клуба думали только о победе. На нас смотрели и думали, что мы двое... непонятных. На глаза игроков и тренеров Реала я не смотрел, не до того было.

Футболку Модрича тоже получил. Благодаря Андрею Лунину, который был в запасе Реала. Он ушел от нас из Зари в Реал. Я пошел и договорился, поэтому все есть", – рассказал Вернидуб в разговоре с журналистами возле автобуса.

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