Сенсаційна перемога підопічних Вернидуба у відеоогляді матчу Реал – Шериф – 1:2
00:41 - Читать на русском
Шериф Юрія Вернидуба здобув шокуючу перемогу в 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Реал – Шериф на Футбол 24.
завершено
Себастьєн Тілль 90’
90’ Себастьєн Тілль
Шериф шокував Мадрид у першому таймі – Кріштіану навісив з флангу, а Яхшибоєв ударом головою пробив Куртуа. Реал намагався відігратись, але вдалось це лише по перерві – Вінісіус заробив пенальті, а Бензема його реалізував.
Реал епічно зганьбився проти Шерифа: Вернидуб написав казку у Мадриді, його команда – абсолютний лідер
Молдовани ж змогли створити сенсацію наприкінці матчу: після вкидання з ауту та комбінації м'яч опинився у Тіля, який з лету пробив у дальню дев'ятку. 1:2 – і підопічні Вернидуба очолили групу D.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter