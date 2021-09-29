Шериф Юрія Вернидуба здобув шокуючу перемогу в 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Реал – Шериф на Футбол 24.

Шериф шокував Мадрид у першому таймі – Кріштіану навісив з флангу, а Яхшибоєв ударом головою пробив Куртуа. Реал намагався відігратись, але вдалось це лише по перерві – Вінісіус заробив пенальті, а Бензема його реалізував.

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Молдовани ж змогли створити сенсацію наприкінці матчу: після вкидання з ауту та комбінації м'яч опинився у Тіля, який з лету пробив у дальню дев'ятку. 1:2 – і підопічні Вернидуба очолили групу D.