"Мудрик не коштує і 10 євро?": розбір розгромної поразки Шахтаря від РБ Лейпциг в Лізі чемпіонів
18:03 - Читать на русском
Шахтар розгромно поступився РБ Лейпциг (0:4) та втратив шанси вийти у плей-офф Ліги чемпіонів. Про причини поразки та, зокрема, невдалого виступу Михайла Мудрика дивіться у новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".
завершено
Крістофер Нкунку 10’
Андре Сілва 50’
Домінік Собослай 62’
Дані Ольмо 68’
10’ Крістофер Нкунку
50’ Андре Сілва
62’ Домінік Собослай
68’ Дані Ольмо
Редактори "Футбол 24" Олег Бабій та Тарас Котів обговорили розгромну поразку донецького Шахтаря від РБ Лейпциг в рамках останнього туру групового етапу Ліги Чемпіонів. Дивіться аналіз поєдинку на YouTube-каналі "Футбол 24".
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