Німеччина – Україна: Конопля дебютує за національну команду в офіційних поєдинках
21:20 - Читать на русском
14 листопада стане знаковим днем для захисника Десни і збірної України Юхима Коноплі.
16' live
12’ Роман Яремчук
Захисник Юхим Конопля вийде в стартовому складі на матч 5-го туру Ліги націй між Німеччиною і Україною.
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Цей поєдинок стане дебютним для 21-річного гравця в офіційних матчах за національну збірну. Раніше Юхим вже грав за головну команду "синьо-жовтих", однак це було в товариських матчах – проти Франції (1:7) і Польщі (0:2).
Зауважимо, вже о 21:45 стартує поєдинок між Україною та Німеччиною. Команди розділяють друге і третє місця в групі A4, маючи по 6 очок. Квартет очолює Іспанія з 7 пунктами в активі.
Джерело: Футбол 24
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