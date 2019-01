Манчестер Сіті – Бертон Альбіон: Зінченко розпочне матч у стартовому складі

Пеп Гвардіола поставив Олександра Зінченка в основу на перший півфінальний поєдинок Кубка ліги проти Бертона.

Перший півфінальний матч Кубку Англійської ліги Манчестер Сіті – Бертон Альбіон розпочнеться о 22:00 за київським часом. Українець Олександр Зінченко розпочне поєдинок з перших хвилин. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Гвардіола здобув 100 перемог на чолі Манчестер Сіті

Стартові склади команд:

Манчестер Сіті: Муріч, Вокер, Отаменді, Гарсія, Зінченко, Гюндоган, Д. Сілва (с), Сане, Марез, Де Брюйне, Жезус

Запасні: Едерсон, Даніло, Стоунз, Стерлінг, Делф, Бернардо Сілва, Фоден

How we line-up in the @Carabao_Cup tonight! City XI | Muric, Walker, Otamendi, Garcia, Zinchenko, Gundogan, Silva (C), Sane, De Bruyne, Mahrez, Jesus Subs | Ederson, Danilo, Stones, Sterling, Delph, Bernardo, Foden Presented by @HAYSWorldwide #cityvbafc #mancity pic.twitter.com/G9QvF6jkq5

Бертон Альбіон: Коллінс, Брейфорд, Бакстон, Аллен (с), Тьорнер, Фрейзер, Акінс, Харнесс, Хатчісон, Волас, Бойс

Запасні: Байвотер, Макфадзін, Сбарра, Темплтон, Фокс, Макрорі, Міллер

TEAM NEWS - v @ManCity



THREE changes from the 4-0 win at Rochdale as Stephen Quinn misses out through injury, with Ben Fox and David Templeton on the bench. In come John Brayford, Kieran Wallace and Liam Boyce.



Match Centre https://t.co/xI5zE66BpS#BAFC pic.twitter.com/8ut8zMeHj7