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ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - БЕРТОН АЛЬБІОН РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ

Манчестер Сіті – Бертон Альбіон: Зінченко розпочне матч у стартовому складі

21:00 65 Читать на русском
Манчестер Сіті – Бертон Альбіон: Зінченко розпочне матч у стартовому складі
Зінченко розпочне матч у стартовому складі

Пеп Гвардіола поставив Олександра Зінченка в основу на перший півфінальний поєдинок Кубка ліги проти Бертона.

Перший півфінальний матч Кубку Англійської ліги Манчестер Сіті – Бертон Альбіон розпочнеться о 22:00 за київським часом. Українець Олександр Зінченко розпочне поєдинок з перших хвилин. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

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Стартові склади команд:

Манчестер Сіті: Муріч, Вокер, Отаменді, Гарсія, Зінченко, Гюндоган, Д. Сілва (с), Сане, Марез, Де Брюйне, Жезус

Запасні: Едерсон, Даніло, Стоунз, Стерлінг, Делф, Бернардо Сілва, Фоден

Бертон Альбіон: Коллінс, Брейфорд, Бакстон, Аллен (с), Тьорнер, Фрейзер, Акінс, Харнесс, Хатчісон, Волас, Бойс

Запасні: Байвотер, Макфадзін, Сбарра, Темплтон, Фокс, Макрорі, Міллер

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Кубок англійської лігиПівфінал

Манчестер Сіті - Бертон Альбіон: Середа 09 січня 2019

Манчестер Сіті
до матчу
46
хв
Бертон Альбіон
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