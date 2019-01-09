Манчестер Сіті – Бертон Альбіон: Зінченко розпочне матч у стартовому складі

Пеп Гвардіола поставив Олександра Зінченка в основу на перший півфінальний поєдинок Кубка ліги проти Бертона.
Перший півфінальний матч Кубку Англійської ліги Манчестер Сіті – Бертон Альбіон розпочнеться о 22:00 за київським часом. Українець Олександр Зінченко розпочне поєдинок з перших хвилин. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
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Стартові склади команд:
Манчестер Сіті: Муріч, Вокер, Отаменді, Гарсія, Зінченко, Гюндоган, Д. Сілва (с), Сане, Марез, Де Брюйне, Жезус
Запасні: Едерсон, Даніло, Стоунз, Стерлінг, Делф, Бернардо Сілва, Фоден
Бертон Альбіон: Коллінс, Брейфорд, Бакстон, Аллен (с), Тьорнер, Фрейзер, Акінс, Харнесс, Хатчісон, Волас, Бойс
Запасні: Байвотер, Макфадзін, Сбарра, Темплтон, Фокс, Макрорі, Міллер
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