Лідер збірної України допоміг Манчестер Сіті розгромити Марсель (0:3) в другому турі групового раунду Ліги чемпіонів. Короткий огляд його гри та оцінки англійських ЗМІ – в нашому матеріалі.

Олександр Зінченко вперше в сезоні потрапив до стартового складу Манчестер Сіті. Українець мав проблеми зі здоров'ям, тому до цього вікенду навіть не виходив на поле у футболці "містян". Втім, перед виїздом у Марсель склалася хороша ситуація.

Головний конкурент Зінченка в особі Менді травмований, а Аке, який може закрити лівий фланг , також потрапив у лазарет. Гвардіолі зліва в обороні знадобився шульга, тому вибір впав на Сашка. За кілька днів до того Пеп перевірив його готовність, випустивши на кінцівку поєдинку проти Вест Хема.

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Зінченко діяв у звичній для себе манері. Часто зміщувався в центр поля, брав активну участь у побудові атак, обмінювався позиціями з партнерами. Традиційно став одним з найкращих у команді за кількістю передач (101). Щоправда, точність не вражає – лише 88%. І 17 втрат.

Карта передач Зінченка:

Українець часто помилявся, хоча загострював не так багато. Першому голу Манчестер Сіті передувала неточна передача Зінченка. На щастя, Ронж'є своїм фейлом повністю затьмарив помилку Олекса, подарувавши м'яч де Брюйне.

Побудова атак Ман Сіті за участі Зінченка (момент з голом – з 3:00):

Водночас важливо, що ця результативна атака "містян" розвинулася завдяки активності футболіста збірної України, який обігрався з Гюндоганом і протягнув м'яч у фінальну третину. Зінченко міг забивати й сам, однак його постріл на 34-й хвилині в дальній кут взяла на себе стійка.

В обороні Олександр майже не мав роботи, адже його команда домінувала. Однак потрібно відзначити дуже негативний показник – Зінченко програв всі 6 єдиноборств. Статистичні портали на основі таких цифр вивели йому найгірші оцінки в стартовому складі Манчестер Сіті: WhoScored – 6.7, SofaScore – 6.5.

Зінченка замінили у середині другого тайму. Головний інсайдер The Athletic по "містянах" Сем Лі бачив, як він перед тим страждав від судоми. А Пеп Гвардіола після матчу коротко відзначив, що оборона відіграла солідно, а Зінченко допоміг команді. Тому говорити про розчарування Сашком не доводиться.

Англійська преса гідно оцінила роботу українця. Авторитетний Sky Sports виставив йому середній бал – 7. Популярна місцева газета Manchester Evening News нагородила Зінченка аналогічною оцінкою і додала коментар: "Яскравий перфоманс після першої появи в стартовому складі. Добре взаємодіяв з Фоденом на фланзі, а також з легкістю зміщувався всередину, коли атакував".

Профільний портал City Square також поставив Олександру 7 балів. "Після невдалого попереднього сезону в цьому матчі українець виглядав дуже комфортно. Він бореться за позицію лівого захисника, на якій немає чіткого першого номера під основу".

А от сайт City Xtra виділив Зінченка одним з найгірших у складі гостей і поставив оцінку 6. "Виглядав не так класно, як Вокер на протилежному фланзі, майже не забезпечував просування м'яча вперед. Втім, він явно не випадав з дуже сильного футболу Ман Сіті".

У мережі думки вболівальників щодо гри Зінченка проти Марселя розділилися, але негативних відгуків помітно менше, ніж позитивних і нейтральних. Поганий удар Сашка перед заміною спричинив хвилю насмішок – він запоров награний стандарт...

City Chief у Twitter запитав у своїх фоловерів (а таких майже 100 тисяч), як їм виступ українця. Якщо узагальнити думки: пристойно, нічого особливого, але спокійніше, ніж з Менді.

What's your thoughts on Zinchenko's performance? pic.twitter.com/AycAbJvCXx — City Chief (@City_Chief) October 27, 2020

Зінченко – лідер і креативний центр збірної України, завдяки його прогресу нас вважають темною конячкою Євро