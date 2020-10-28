Манчестер Сіті не зазнав проблем у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Марселя. Дивіться відео голів та огляд матчу Марсель – Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті відкрив рахунок у першій половині, коли Де Брюйне скористався неузгодженістю дій захисників Марселя і викотив Торресу фактично на порожні ворота. У другому таймі "містяни" добили суперника голами Гюндогана та Стерлінга з близької відстані. Додамо, що Зінченко вперше з'явився на полі у матчі Ліги чемпіонів у поточному сезоні, відігравши 68 хвилин.

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Таким чином, Манчестер Сіті набрав 6 пунктів та очолює групу C, Марсель з 0 очок є головним аутсайдером квартету.