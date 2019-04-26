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Зінченко підписав контракт з Puma

20:22 944 Читать на русском
Зінченко підписав контракт з Puma
Олександр Зінченко / Reuters

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко став новим обличчям спортивного бренда Puma.

Олександр Зінченко підписав контракт з Puma, про що повідомив у своєму Instagram.

Манчестер Сіті та Puma підпишуть контракт на 50 млн фунтів на рік

"Радий стати частиною Puma", – йдеться у дописі українця. З офіційного профіля компанії відповіли в коментарях: "Ласкаво просимо до родини".

Нагадаємо, що нещодавно Манчестер Сіті підписав контракт з Puma на 10 років, за яким отримує рекордні 650 млн фунтів.

Топ-9 найтриваліших чинних угод клубів з виробниками форми

@pumafootball Excited to be part

Допис, поширений Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96)

Теги
Англія Олександр Зінченко Олександр Зінченко Футбольна форма
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