Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко став новим обличчям спортивного бренда Puma.

Олександр Зінченко підписав контракт з Puma, про що повідомив у своєму Instagram.

Манчестер Сіті та Puma підпишуть контракт на 50 млн фунтів на рік

"Радий стати частиною Puma", – йдеться у дописі українця. З офіційного профіля компанії відповіли в коментарях: "Ласкаво просимо до родини".

Нагадаємо, що нещодавно Манчестер Сіті підписав контракт з Puma на 10 років, за яким отримує рекордні 650 млн фунтів.

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