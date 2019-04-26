Зінченко підписав контракт з Puma

Ліга Європи — 19:56 838
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УЄФА оштрафував Динамо на солідну суму за порушення у матчі з Челсі
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"У Китаї відкриють нашу школу". Ривок Циганкова, іспанський акцент, втеча тренерів у Шахтар – як працює академія ДинамоІнтерв’ю — 16:00 3352
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Битва МЮ і Челсі за Лігу чемпіонів, дербі без Коноплянки та дуель за честь Інтера з Ювентусом: топ-5 матчів євровікендуСвіт — 13:58 1337
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Погба виступив проти Сульшера – гравці Манчестер Юнайтед розділились на два табориАнглія — 12:11 4992
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Кендзьора став пріоритетною трансферною ціллю ФенербахчеТуреччина — 10:33 4228