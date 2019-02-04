Зінченко міг опинитися в Зеніті

Екс-селикціонер Зеніта Дмитро Баранник розповів про те, що хавбек Олександр Зінченко міг перейти в пітерський клуб.

"Я грав в Лужниках з відомим футболістами і коментаторами. Одного разу там з'явився талановитий хлопчик. Один з його агентів сказав: "Придивися. Українець. Без контракту".

Зінченко та Вєрняєв підтримали Ракицького, який перейшов у Зеніт

Я подивився Зінченка ще раз і зрозумів, що варто рекомендувати його Зеніту. Він поїхав у Пітер, потренувався, але не було кому прийняти рішення про контракт, і його переманив Рубін. З цього приводу у мене була неприємна розмова з агентами Зінченка.

У Казані у нього теж щось не вийшло, і він потрапив в Уфу, а потім в Ман Сіті. Як бачите, ходіння по муках не завжди шкодить", – підсумував колишній селекціонер Зеніта Matchtv.ru.

"У Зеніт потрапив після п'яного дебошу в Шахтарі". Круті повороти футболіста, який мав проблеми з алкоголем