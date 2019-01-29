toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Росія
ЯРОСЛАВ РАКИЦЬКИЙ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Зінченко та Вєрняєв підтримали Ракицького, який перейшов у Зеніт

08:25 708 Читать на русском
Зінченко та Вєрняєв підтримали Ракицького, який перейшов у Зеніт
Ярослав Ракицький / ФК Зеніт

Хавбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко та гімнаст Олег Верняєв висловили підтримку захиснику Зеніта Ярославу Ракицькому.

Ярослав Ракицький у своєму Instagram поділився враженнями від переходу в Зеніт Санкт-Петербург, який викликав негативну реакцію у багатьох вболівальників.

Ракицький офіційно перейшов у Зеніт

Але Олександр Зінченко та Олег Вєрняєв вирішили підтримати захисника в коментарях до публікації. "Ярік, ми з тобою", – написав Вєрняєв. "Легенда", – прокоментував Зінченко.

Ракицький виступав за основну команду Шахтаря з 2009 року і встиг виграти 19 трофеїв.

Теги
Трансфери Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Зеніт Зеніт Росія Олександр Зінченко Олександр Зінченко Трансфери Шахтаря Трансфери Зеніта Трансфери чемпіонату України Шахтар Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
48
хв
Арсенал
21:45
Кардіфф
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук