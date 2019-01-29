Зінченко та Вєрняєв підтримали Ракицького, який перейшов у Зеніт

Хавбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко та гімнаст Олег Верняєв висловили підтримку захиснику Зеніта Ярославу Ракицькому.

Ярослав Ракицький у своєму Instagram поділився враженнями від переходу в Зеніт Санкт-Петербург, який викликав негативну реакцію у багатьох вболівальників.

Ракицький офіційно перейшов у Зеніт

Але Олександр Зінченко та Олег Вєрняєв вирішили підтримати захисника в коментарях до публікації. "Ярік, ми з тобою", – написав Вєрняєв. "Легенда", – прокоментував Зінченко.

Ракицький виступав за основну команду Шахтаря з 2009 року і встиг виграти 19 трофеїв.