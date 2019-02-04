Зинченко мог оказаться в Зените

Экс-селикционер Зенита Дмитрий Баранник рассказал о том, что хавбек Александр Зинченко мог перейти в питерский клуб.

"Я играл в Лужниках с известным футболистами и комментаторами. Однажды там появился талантливый мальчик. Один из его агентов сказал: "Присмотрись. Украинец. Без контракта".

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Я посмотрел Зинченко еще раз и понял, что стоит рекомендовать его Зениту. Он поехал в Питер, потренировался, но некому было принять решение о контракте, и его переманил Рубин. По этому поводу у меня был неприятный разговор с агентами Зинченко.

В Казани у него тоже что-то не получилось, и он попал в Уфу, а затем в Манчестер Сити. Как видите, хождение по мукам не всегда вредит", – подытожил бывший селекционер Зенита Matchtv.ru.

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