"Перші два матчі у виконанні "синьо-жовтих", нам мій погляд, були на рівні Євро, а ось поєдинок з Австрією... Мабуть, щось сталося. Не знаю, що сталося в колективі, але цією грою наша команда зіпсувала враження від перших двох зустрічей. Дешеві втрати в середині поля від наших лідерів говорили про те, що видніються шапкозакидацькі настрої від українських футболістів. Якщо справжній професіонал діє в один-два дотики, то у нас була звичайна метушня. Більше того, "синьо-жовті" не були готові до пресингу суперника, який був не таким і жорстким. У збірної України на футбольному полі був повний хаос.

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Трійка наших найкращих гравців? Ілля Забарний, Георгій Бущан... третім назвав би Олександра Зінченка, але матчем проти Австрії він зіпсував про себе враження. Хоча ні, назву Андрія Ярмоленка, і не тому, що він забив два м'ячі, просто, як мені здалося, Андрій – єдиний, хто був світлою плямою в поєдинку з австрійцями, у нього була солідність в грі, він дуже старався, але не вийшло", – заявив Яшкін у коментарі Команда№1.

Нагадаємо, Україна на стадії 1/8 фіналу зустрінеться зі Швецією. Матч відбудеться 29 червня, початок о 22:00.

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