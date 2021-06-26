Головний тренер збірної України Андрій Шевченко наразі не може розраховувати на весь склад.

На сьогоднішньому тренуванні у загальній групі займалися 23 футболісти "синьо-жовтих", інформує Футбол NEWS.

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Олександр Зубков і Роман Яремчук працювали індивідуально. У останнього – мікропошкодження. Вже завтра, 27 червня, він повинен приєднатися до загальної групи. Саме Яремчук ділить з Ярмоленком звання найкращого бомбардира України на Євро – в обох по два голи.

Нагадаємо, матч 1/8 фіналу проти Швеції запланований на 29 червня, початок о 22:00.

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