"Первые два матча в исполнении "сине-желтых", нам мой взгляд, были на уровне Евро, а вот поединок с Австрией... Видимо, что-то произошло. Не знаю, что произошло в коллективе, но этой игрой наша команда испортила впечатление от первых двух встреч. Дешевые потери в середине поля от наших лидеров говорили о том, что виднеются шапкозакидательские настроения от украинских футболистов. Если настоящий профессионал действует в одно-два касания, то у нас была обычная суета. Более того, "сине-желтые" не были готовы к прессингу соперника, который был не таким и жестким. У сборной Украины на футбольном поле был полный хаос.

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Тройка наших лучших игроков? Илья Забарный, Георгий Бущан... третьим назвал бы Александра Зинченко, но матчем против Австрии он испортил о себе впечатление. Хотя нет, назву Андрея Ярмоленко, и не потому, что он забил два мяча, просто, как мне показалось, Андрей – единственный, кто был светлым пятном в поединке с австрийцами, у него была солидность в игре, он очень старался, но не получилось", – заявил Яшкин в комментарии Команда№1.

Напомним, Украина на стадии 1/8 финала встретится со Швецией. Матч состоится 29 июня, начало в 22:00.

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