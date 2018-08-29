Зинченко до сих пор ждет Бетис: почему судьба украинца зависит от пяти клубов и матча команды Шахова и Хачериди в ЛЧ

Хавбек Манчестер Сити Александр Зинченко оказался в эпицентре настоящей трансферной драмы. Его судьба зависит сразу от пяти команд.

Футболист сборной Украины все еще надеется перейти в испанский Бетис, который сейчас занял выжидательную позицию, информирует Estadio Deportivo.

Гвардиола отметил профессионализм Зинченко

До закрытия трансферного окна в Испании осталось каких-то два дня, а севильский клуб до сих пор окончательно не определился, на которое приобретение делать главную ставку – Зинченко или Рафинью. Спортивный директор Бетиса Лоренсо Серра Феррер очень хотел бы видеть украинца на Бенито Вильямарин, однако финансовые аппетиты Манчестер Сити серьезно тормозят трансфер.

Английский клуб продолжает требовать за 21-летнего Зинченко около 18 млн евро, тогда как Бетис не готов поднять свое предложение выше 12 млн (за 80% прав на игрока).

Пока клубы пытаются найти общий язык, Зинченко через посредство своих агентов заверил боссов Бетиса, что до сих пор надеется запрыгнуть на последний поезд в Севилью. Однако сейчас ситуация с испанским трансфером экс- "горняка" значительно усложнилась и зависит от ряда других факторов.

Зинченко, в частности, вынужден сегодня пристально следить за ходом матча квалификации Лиги чемпионов ПАОК – Бенфика. Дело в том, что португальский клуб является главным конкурентом Бетиса в борьбе за вингера Барселоны Рафинью Алькантару. Каталонское Mundo Deportivo настаивает, что именно бразилец – трансферная цель "огурцов" №1. А это значит, что после подписания младшего сына легендарного Мазинью Бетис почти гарантированно закроет свою трансферную кампанию.

Теперь вернемся к матчу ПАОК – Бенфика, от которого и зависит потенциальный переезд Рафиньи на Бенито Вильямарин. Если Бетис стремится арендовать бразильца на один сезон с правом выкупа за 25 млн евро, то португальцы способны уже сейчас выложить каталонскому гранду на 10 млн больше. Бенфика почти гарантированно получит 40 млн евро, если пробьется в групповой этап Лиги чемпионов, а львиная доли от этой суммы будет направлена ​​как раз на приобретение Алькантары.

Следовательно, Александр Зинченко должен быть очень заинтересован, чтобы Бенфика в Салониках отыграла неблагоприятный результат с первого матча (1:1). Фактически, вингеру Манчестер Сити придется болеть против своих партнеров по национальной сборной – Шахова и Хачериди. Ну разве не драма?

После вылета ПАОКа из Лиги чемпионов шансы Зинченко перейти в Бетис возрастут в несколько раз. Барселона гарантированно примет более выгодное предложение Бенфики по Рафинье, а севильцы, скорее всего, подкинут Сити еще несколько миллионов за украинца. "Огурцы" просто не смогут завалить трансферы зразу двух игроков. По крайней мере, Кике Сетьен, который уже дал зеленый свет на приобретение Рафиньи и Зинченко, будет очень обижен на боссов клуба.

Невероятно, но факт – дальнейшая карьера Зинченко находится в руках сразу пяти команд. Ман Сити, Бетис, ПАОК, Бенфика и даже Барселона причастны к будущему украинца. Развязка может наступить уже завтра, по итогам квалификации Лиги чемпионов.

А пока решается судьба Зинченко, фанаты Бетиса довольно неожиданно голосуют в социальных сетях именно за трансфер футболиста Манчестер Сити, а не более звездного Рафиньи. Далее слово за клубами ...