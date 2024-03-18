У неділю, 17 березня, стартував перший в історії "Мажор" по Counter-Strike 2.

Ліцензійний букмекер GGBET пропонує своїм користувачам щедрі бонуси на кожному етапі PGL Major Copenhagen 2024.

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PGL Major Copenhagen 2024 відбувається в столиці Данії (17 – 31 березня). Підігріває інтригу значний призовий фонд турніру в розмірі 1 250 000 доларів. За котируваннями GGBET, головними претендентами на титул є команди TEAM VITALITY (коефіцієнт на перемогу в турнірі – 2.3), NAVI (6,5), ENCE (14).

До кожного з 3 етапів PGL Major Copenhagen 2024 GGBET підготував спеціальні бонуси. Під час Opening Stage з 15 по 20 березня користувачі можуть отримати бонус на депозит до 200%; на стадії вибування з 21 по 24 березня GGBET пропонує “страхові” ставки. Під час стадії плей-офф з 25 по 31 березня гравцям будуть доступні бонуси на депозит до 150% і фрібет. Бонуси GGBET доступні на сайті в розділі "Акції" з 17 по 31 березня.

Як скористатися спеціальними бонусами на GGBET:

1. Зареєструватися на сайті GGBET або увійти в чинний аккаунт.

2. Активувати поточну пропозицію в розділі "Акції".

3. Внести депозит на суму від 400 гривень або більше.

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