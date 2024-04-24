Зінченко прокоментував побиття Мудрика у лондонському дербі АПЛ
Столична битва між Арсеналом та Челсі явно додала настрою команді Олександра Зінченка.
Українець вийшов на останні 20 хвилин, посприявши розгромній перемозі 5:0 над Мудриком і компанією. Арсенал принаймні тимчасово повернув собі одноосібне лідерство в АПЛ.
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"Неймовірна робота хлопців. Ще 4 фінали", – написав Зінченко в соцмережах.
Арсенал випередив Ліверпуль на 3 очки, а Ман Сіті на 4. Щоправда, у "червоних" є гра в запасі, у "містян" аж дві, тому саме вони є тіньовим лідером чемпіонату.
Персонально для Зінченка останні тижні не надто оптимістичні. Він просидів у запасі матчі з Баварією та Вулвз, а проти Челсі вийшов, коли справа вже була зроблена партнерами.
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