Поки різні ЗМІ сватали Рамоса в ПСЖ, Серхіо досяг принципової згоди щодо продовження свого контракту з мадридським клубом, повідомляє Cadena SER з посиланням на програму El Larguero.

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Відзначається, що президент "вершкових" Флорентіно Перес веде переговори з Рамосом без участі посередників. Сторони вже узгодили нову угоду, яка буде розрахована на два сезони. Залишилося лише врегулювати деякі незначні фінансові питання. Офіційне оголошення очікується до кінця 2020 року.

Нагадаємо, Рамос захищає кольори Реала з 2005 року, а до цього виступав за Севілью, вихованцем якої є. З "вершковими" 34-річний гравець завоював 22 трофеї, серед яких чотири перемоги в Лізі чемпіонів і п'ять титулів чемпіона Іспанії.

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