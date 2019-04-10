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Зідан погодився на трансфер Азара

11:38 913 Читать на русском
Зідан погодився на трансфер Азара
Еден Азар / ФК Челсі

Головний тренер Реала Зінедін Зідан дав зелене світло на придбання вінгера Челсі Едена Азара.

Зінедін Зідан дав згоду на підписання вінгера Челсі Едена Азара, повідомляє AS. Після повернення француза на посаду головного тренера "королівський клуб" готує третє покоління "галактікос", і саме бельгієць має стати однією з ключових фігур.

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"Вершкові" планують заплатити за багаторічного лідера "синіх" 116 млн євро. Контракт Едена на Стемфорд Брідж завершується влітку 2020 року.

Окрім Азара Реал серйозно націлений на півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба. Також повідомлялось про інтерес до нападника Ліверпуля Садьйо Мане.

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