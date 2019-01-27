Вальядолід вдома переміг Сельту: 21-й тур Прімери, матчі неділі

В рамках 21-го туру іспанського чемпіонату Вальядолід завдяки голам Оскара Плано та Кеко переграв Сельту.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 21-й тур

Вальядолід – Сельта – 2:1

Голи: Плано, 56, Кеко, 69 – Сісто, 16

Вилучення: Худт, 87 (друга жовта)

Атлетік – Бетіс – початок о 19:30

Реал Сосьєдад – Уеска – початок о 19:30

Сельта провела дуже непростий виїзд до Вальядоліду, хоча розпочиналося все дуже яскраво. На 16-й хвилині високий пресинг призвів до помилки господарів у власному штрафному, перехоплення м'яча Буфалем та красивим ударом у дальню дев'ятку у виконанні Сісто – 0:1. Вальядолід міг відігратися: на 21-й Серджі Гвардіола здалеко пробив над поперечиною, а на 42-й його постріл у лівий нижній кут витягнув Бланко. Зрештою, на 56-й хвилині Оскар Плано зрівняв рахунок ударом з кількох метрів після пасу п'яткою у виконанні Антоніто – 1:1. Сельту похитнуло, і Вальядолід дотиснув суперника на 69-й хвилині точним пострілом Кеко у ліву "шістку" – 2:1. Даний гол виявився останнім у зустрічі.

Таким чином, Вальядолід набрав 25 очок та піднявся на 12 сходинку в турнірній таблиці. Сельта з 21 заліковим балом залишилась перед зоною вильоту.