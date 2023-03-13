Циганков потрапив у стартовий склад Жирони на матч проти Атлетіко
Жирона в рамках 25-го туру чемпіонату Іспанії приймає Атлетіко. Стартові склади та інформація щодо онлайн-трансляції – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 25-го туру Ла Ліги між Жироною та Атлетіко розпочнеться о 22:00 за київським часом. Поєдинок має важливе значення для обох команд. Каталонці тримаються всього у чотирьох залікових балах від зони вильоту, а мадридці можуть збільшити відрив від п'ятої позиції до шести очок.
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Віктор Циганков потрапив у стартовий склад каталонського клубу. Телетрансляція зустрічі пройде на MEGOGO.
Стартові склади
Жирона:
L’ONZE! ️?#GironaAtleti pic.twitter.com/E30E1nmx1D— Girona FC (@GironaFC) March 13, 2023
Атлетіко:
¡??????? 1️⃣1️⃣! pic.twitter.com/T2Z028UJDN— Atlético de Madrid (@Atleti) March 13, 2023
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