Цыганков попал в стартовый состав Жироны на матч против Атлетико
Жирона в рамках 25-го тура чемпионата Испании принимает Атлетико. Стартовые составы и информация об онлайн-трансляции – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 25-го тура Ла Лиги между Жироной и Атлетико начнется в 22:00 по киевскому времени. Поединок имеет важное значение для обеих команд. Каталонцы держатся всего в четырёх зачетных баллах от зоны вылета, а мадридцы могут увеличить отрыв от пятой позиции до шести очков.
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Виктор Цыганков попал в стартовый состав каталонского клуба. Телетрансляция встречи пройдет на MEGOGO.
Стартовые составы
Жирона:
L’ONZE! ️?#GironaAtleti pic.twitter.com/E30E1nmx1D— Girona FC (@GironaFC) March 13, 2023
Атлетико:
¡??????? 1️⃣1️⃣! pic.twitter.com/T2Z028UJDN— Atlético de Madrid (@Atleti) March 13, 2023