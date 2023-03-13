Жирона в рамках 25-го тура чемпионата Испании принимает Атлетико. Стартовые составы и информация об онлайн-трансляции – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 25-го тура Ла Лиги между Жироной и Атлетико начнется в 22:00 по киевскому времени. Поединок имеет важное значение для обеих команд. Каталонцы держатся всего в четырёх зачетных баллах от зоны вылета, а мадридцы могут увеличить отрыв от пятой позиции до шести очков.

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Виктор Цыганков попал в стартовый состав каталонского клуба. Телетрансляция встречи пройдет на MEGOGO.

Стартовые составы

Жирона:

Атлетико: