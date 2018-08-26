Жіноча збірна України з футзалу посіла 2 місце на студентському чемпіонаті світу, чоловіки перемогли у матчі за 3 місце

На студентському чемпіонаті світу по футзалу відбулись заключні поєдинки.

Жіноча збірна України зустрічалась у фіналі чемпіонату світу по футзалу зі збірною Росії. Підопічні Олега Шайтанова програли матч з рахунком 2:0, а українка Ірина Дубицька була вилучена. У підсумку наша збірна посіла друге місце.

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Чемпіонат світу серед студентів. Жінки. Фінал.

Україна – Росія – 0:2 (0:1)

Вилучення: Дубицька.

Чоловіки, натомість, перемогли у матчі за третє місце збірну Португалії з рахунком 3:0. Дубль оформив Віталій Радевич, а на останній хвилині зустрічі відзначився Віталій Біров, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

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Чемпіонат світу серед студентів. Чоловіки. Матч за 3 місце.

Португалія — Україна — 0:3 (0:1)

Голи: Радевич (11,34), Біров (40).