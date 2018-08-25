toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
АНГЛІЯ ЧОРНОМОРЕЦЬ - ДИНАМО ЮВЕНТУС - ЛАЦІО НАПОЛІ - МІЛАН

Визначилися всі суперники жіночої збірної України з футзалу на Євро-2019

19:21 93 Читать на русском
Визначилися всі суперники жіночої збірної України з футзалу на Євро-2019
Жіноча збірна України з футзалу / фото ФФУ

Стали відомі всі участники основного раунду відбору до континентальної першості з футзалу серед жіночих збірних.

Суперниками "синьо-жовтих" стали Казахстан, Угорщина, а також переможець групи С попереднього раунду. У ній перше місце посіла команда Білорусі, яка перемогла збірну Вірменії (5:2) та зіграла внічию з командою Молдови (3:3).

Євро-2019 з футзалу серед жінок

Основний раунд

Група 1: Іспанія, Італія, Румунія, Польща.

Група 2: Росія, Словенія, Хорватія, Швеція.

Група 3: Казахстан, Україна, Угорщина, Білорусь.

Група 4: Португалія, Сербія, Чехія, Фінляндія.

Жіноча збірна України вийшла у фінал студентського чемпіонату світу з футзалу

Матчі основного раунду відбудуться 11-16 вересня. До фінальної стадії потраплять чотири переможці груп основного раунду, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Зазначимо, що поєдинки групи 3 основного раунду відбору відбудуться в Україні.

Перший в історії чемпіонат Європи з футзалу серед жінок відбудеться 14–17 лютого 2019 року.

Теги
Збірна України з футзалу Збірна України Жіноча збірна України Футзал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Безус забив курйозний гол за Сент-Трюйден
    Бельгія — 20:201478 Безус забив курйозний гол за Сент-Трюйден
5
хв
Атлетіко
21:15
Райо Вальєкано
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук