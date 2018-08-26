Женская сборная Украины по футзалу заняла 2 место на студенческом чемпионате мира, мужчины победили в матче за 3 место

На студенческом чемпионате мира по футзалу состоялись заключительные поединки.

Женская сборная Украины встречалась в финале чемпионата мира по футзалу со сборной России. Подопечные Олега Шайтанова проиграли матч со счетом 2:0, а украинка Ирина Дубицкая была удалена. В итоге наша сборная заняла второе место.

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Чемпионат мира среди студентов. Женщины. Финал.

Украина – Россия – 0:2 (0:1)

Удаление: Дубицкая.

Мужчины победили в матче за третье место сборную Португалии со счетом 3:0. Дубль оформил Виталий Радевич, а на последней минуте встречи отличился Виталий Биров, сообщает официальный сайт ФФУ.

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Чемпионат мира среди студентов. Мужчины. Матч за 3 место.

Португалия – Украина – 0:3 (0:1)

Голы: Радевич (11, 34), Биров (40).