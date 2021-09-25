Жерсон Родрігес зізнався, чому зважився на перехід у Труа
Вінгер французького Труа Жерсон Родрігес, права на якого належать київському Динамо, розповів, що спонукало його перебратись до Ліги 1.
"Дуже радий бути тут. Команда прийняла мене добре. Повинен продовжувати забивати і допомагати перемагати. Зроблю все можливе, щоб допомогти команді набрати якомога більше очок.
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У Труа дуже цікавий проект, який переконав мене перейти в цей клуб. Найважливіше – підтримка фанатів і виступи команди. Люблю грати в атаці, але немає улюбленої позиції. Ліга 1 – у топ-4 найкращих ліг Європи, тут є відмінні футболісти.
Головне – зберегти прописку в Лізі 1. Було дуже приємно поспілкуватися з тренером і зрозуміти його бачення. Він знає, як розмовляти з футболістами", – наводить слова Жерсона офіційний сайт Труа.
Нагадаємо, Родрігес виступає за Труа на правах оренди, контракт 26-річного футболіста належить київському Динамо.
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