Вінгер французького Труа Жерсон Родрігес, права на якого належать київському Динамо, розповів, що спонукало його перебратись до Ліги 1.

"Дуже радий бути тут. Команда прийняла мене добре. Повинен продовжувати забивати і допомагати перемагати. Зроблю все можливе, щоб допомогти команді набрати якомога більше очок.

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У Труа дуже цікавий проект, який переконав мене перейти в цей клуб. Найважливіше – підтримка фанатів і виступи команди. Люблю грати в атаці, але немає улюбленої позиції. Ліга 1 – у топ-4 найкращих ліг Європи, тут є відмінні футболісти.

Головне – зберегти прописку в Лізі 1. Було дуже приємно поспілкуватися з тренером і зрозуміти його бачення. Він знає, як розмовляти з футболістами", – наводить слова Жерсона офіційний сайт Труа.

Нагадаємо, Родрігес виступає за Труа на правах оренди, контракт 26-річного футболіста належить київському Динамо.

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