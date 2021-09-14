"Родрігес не хотів залишатись у Динамо. Його вигідно продали, форвард перейшов у Труа на правах оренди з пунктом обов'язкового викупу за 4,5 млн євро. Це хороший бізнес.

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Луческу наполягав на тому, щоб позбутись Жерсона", – сказав журналіст у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, у 2019-му Динамо підписало Родрігеса за 2 млн євро. Люксембурзький форвард виділявся своїм запальним характером, за що нерідко потрапляв у скандали.

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